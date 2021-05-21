Стал известен номер выступления Манижи в финале «Евровидения»

Певица Манижа Сангин (Manizha), которая представляет Россию на «Евровидении-2021», выступит в финале международного вокального конкурса под номером 5. Об этом в своем Twitter сообщили организаторы песенного состязания.

Отмечается, что представительница от Молдавии Наталья Гордиенко, которую продюсирует российский певец Филипп Киркоров, выступит в заключительной стадии под 14 номером.

Всего в финальной части «Евровидения», которая пройдет 22 мая, поучаствуют артисты из 26 стран.

18 мая и 20 мая прошли полуфиналы песенного конкурса. В финальную часть пробились Азербайджан, Бельгия, Норвегия, Израиль, Кипр, Литва, Мальта, Россия, Швеция, Украина, Албания, Болгария, Греция, Исландия, Молдавия, Португалия, Сербия, Сан-Марино, Швейцария, Финляндия. В финал автоматически прошли представители государств-основателей конкурса: Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании. Кроме того, туда попал исполнитель из Нидерландов, которая одержала победу в прошлом конкурсе.