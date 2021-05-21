Продюсируемая Киркоровым певица пробилась в финал «Евровидения»

Второй полуфинал «Евровидения-2021» прошел в Роттердаме на арене Ahoy. В нем приняли участие представители 17 стран. В финал песенного конкурса пробились исполнители из 10 государств. Об этом сообщает сайт песенного конкурса.

Так, по итогам голосования зрителей в заключительную стадию «Евровидения» вышли Албания, Болгария, Греция, Исландия, Португалия, Сербия, Сан-Марино, Швейцария и Финляндия.

Отмечается, что в числе финалистов оказалась и Молдавия. Эту страну приставляет Наталья Гордиенко, выступление которой продюсирует российский певец Филипп Киркоров.

18 мая состоялся первый полуфинал вокального конкурса. В финальную часть смогли пройти Азербайджан, Норвегия, Израиль, Кипр, Литва, Мальта, Швеция, Бельгия, Украина и Россия, которую представляет 29-летняя певица Манижа Сангин (Manizha) с песней Russian Woman.

Российская исполнительница во время пресс-конференции по итогам полуфинала «Евровидения» пообещала, что в финале она будет «чуть более сумасшедшей».

Финал «Евровидения» пройдет 22 мая.

Ранее молдавская певица Наталья Гордиенко рассказала о работе с Филиппом Киркоровым перед «Евровидением-2021».