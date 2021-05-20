Украинский номер для «Евровидения» уличили в плагиате

Авторов украинского номера для международного песенного конкурса «Евровидение» уличили в плагиате.

О возможном заимствовании заявила сценарист Анастасия Михайлова в Facebook. По ее словам, постановка на песню «Шум» украинской группы Go_A сделана по ее режиссерскому сценарию, отправленному в феврале в Национальную общественную телерадиокомпанию Украины, проводившую конкурс на разработку идеи клипа на «Шум».

Победу в конкурсе одержал другой участник. «В моем режиссерском тритменте было все: идея и инструменты (способы) ее реализации: костюм, декорации, атмосфера, подсветка, антураж, действия актеров и массовки и т.п. И вы представляете? Все совпало!» — негодует Михайлова.

Сценаристка также представила скрины своего тритмента и выступления, в которых можно увидеть одинаковые элементы. Она отметила, что представители телеканала и юристы отрицают факт плагиата.

Михайлова подчеркнула, что не имеет претензий к группе.

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