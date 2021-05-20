Муж Татьяны Проценко рассказал о ее состоянии перед смертью
Cупруг актрисы Татьяны Проценко, актер и журналист Алексей Войтюк, рассказал о состоянии жены перед смертью.
Проценко, три года боровшаяся с онкологическим заболеванием, этой весной почувствовала себя плохо. «Очень сложный случай. Обострение произошло в апреле… Почему-то произошло ухудшение», — сказал он в беседе с «Пятым каналом».
По словам Войтюка, Проценко любили все. «Это очень светлый человек. Наш любимый человек. Все, кто ее знали. Все могут это подтвердить. Что она просто ангел… Для семьи ангел-хранитель. Для людей, человек, который мог прийти ко всем на помощь. Легкий человек в общении, красивый человек. Полный жизненных планов, которые так оборвались», — поделился он с журналистами.
Когда состоятся похороны Татьяны Проценко, пока неизвестно.
Ранее стало известно, Татьяна Проценко до смерти хранила платье Мальвины.