Муж Татьяны Проценко рассказал о ее состоянии перед смертью

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Cупруг актрисы Татьяны Проценко, актер и журналист Алексей Войтюк, рассказал о состоянии жены перед смертью.

Проценко, три года боровшаяся с онкологическим заболеванием, этой весной почувствовала себя плохо. «Очень сложный случай. Обострение произошло в апреле… Почему-то произошло ухудшение», — сказал он в беседе с «Пятым каналом».

По словам Войтюка, Проценко любили все. «Это очень светлый человек. Наш любимый человек. Все, кто ее знали. Все могут это подтвердить. Что она просто ангел… Для семьи ангел-хранитель. Для людей, человек, который мог прийти ко всем на помощь. Легкий человек в общении, красивый человек. Полный жизненных планов, которые так оборвались», — поделился он с журналистами.

Когда состоятся похороны Татьяны Проценко, пока неизвестно.

Ранее стало известно, Татьяна Проценко до смерти хранила платье Мальвины.