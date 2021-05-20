Умерла певица и феминистка Аликс Добкин

Певица и феминистка Аликс Добкин скончалась на 81-м году жизни, сообщило издание Windy City Times.

Причиной смерти стали осложнения после аневризмы и инсульта, рассказали родные артистки.

Добкин дебютировала в музыке в 1973 году в составе группы Lavender Jane с пластинкой Lavender Jane Loves Women, которую сама называла «первым альбомом от и для лесбиянок в мире». Играла с Бобом Диланом. Часто выступала на фестивалях и мероприятиях, предназначенных только для женщин.

Аликс Добкин выросла в еврейской политически активной семье, придерживавшейся левых взглядов. Была активной феминисткой, выступала за права темнокожих, публиковала статьи в поддержку прав женщин. В начале карьеры критиковала трансгендерных женщин, однако впоследствии сменила точку зрения.

У Аликс Добкин остались дочь, рожденная в раннем браке, трое внуков, брат и сестра, племянники. Церемония прощания с певицей запланирована на лето 2021 года.