Режиссер «Шрека» сравнила работу над мультфильмом со ссылкой в Сибирь

Режиссер Вики Дженсон рассказала о трудностях при создании мультфильма «Шрек». Об этом сообщает газета The New York Times.

По словам Дженсон, в компании DreamWorks не ожидали, что их проект станет настолько успешным. Она отметила, что продюсеры и режиссеры сменяли друг друга, главного героя пришлось переделать, а также возникали сложности с технологиями.

«Попасть в «Шрек» было похоже на ссылку в Сибирь», — сказала Дженсон.

На широких экранах анимационный фильм впервые показали 18 мая 2001 года. Он сразу же стал лидером по кассовым сборам, получил признание критиков и премию «Оскар».

Основой для истории послужила одноименная книга Уильяма Стейга. Нелюдимый огр Шрек пошел на сделку с лордом, чтобы вернуть свое болото. Вместе с Ослом он отправился спасать принцессу Фиону, на которой дворянин хотел жениться.

Ранее национальный совет США по сохранности фильмов добавил 25 картин в реестр Библиотеки Конгресса, где они будут храниться как национальное достояние. В него также попал «Шрек» (2001, Эндрю Адамсон, Вики Дженсон).