Укусил за ухо, швырял посуду: помощница судится с Мэрилином Мэнсоном

Против певца Мэрилина Мэнсона выдвинуты новые обвинения в сексуальных домогательствах и насилии, сообщает The Guardian.

Иск подала экс-помощница Мэнсона Эшли Уолтерс. Она утверждает, что во время первой встречи в дом рок-звезды Мэрилин Мэнсон пытался удержать ее на постели, чтобы поцеловать, а также укусил за ухо. Позже, говорит девушка, у него возникали «связанные с наркотиками приступы ярости», он «швырял в Уолтерс посуду, угрожал самоубийством и бил ее о стену».

По словам Уолтерс, друзья Мэнсона позволяли себе домогательства по отношению к ней, а артист якобы поощрял это и заставлял девушку исполнять их желания.

Также она получала от артиста задания восстанавливать его имущество после того, как он ломал вещи, и перевозить для него наркотики.

Уолтерс утверждает, что она была свидетельницей насилия со стороны Мэнсона по отношению к женщинам, которые ранее заявили, что пострадали от его рук. Так, она помнит, как рокер бил свою подругу Ивэн Рейчел Вуд бутафорским черепом.

В феврале 2021 года актриса Ивэн Рейчел Вуд заявила, что Мэнсон подвергал ее насилию годами. К ее обвинениям присоединилось еще четверо женщин, которые пожаловались на сексуальное насилие и пытки.

Ранее актриса из «Игры престолов» обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании.