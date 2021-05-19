Manizha пообещала быть более сумасшедшей в финале «Евровидения»

Певица Манижа Сангин (Manizha), которая представляет Россию на «Евровидении-2021», рассказала во время пресс-конференции по итогам полуфинала конкурса, что в финале будет «чуть более сумасшедшей». Видео опубликовано на YouTube-канале Wiwibloggs.

Она заявила, что последние два месяца были немного изматывающими, потому что у команды было много хейтеров.

«Мне не нравится это слово — «хейтеры». Давайте назовем их «нелюбителями». Была ксенофобия, но были и люди, которые говорили, что я никогда не пройду с этой песней на русском языке», — сказала певица.

Manizha напомнила, что группа «Тату», выступавшая 18 лет назад на «Евровидении», также пела на русском языке и заняла третье место. Певица добавила, что гордится тем, что она «русская женщина, которая поет на русском языке».

На вопрос журналистов о дальнейшем плане участия в конкурсе Manizha ответила, что будет чуть более сумасшедшей, чем сейчас, но собирается «быть собой». По ее словам, это поможет ей быть успешной, независимо от того, какое место она займет на «Евровидении».

Ранее Manizha прошла в финал «Евровидения-2021».