Палестинцы в Нидерландах призвали исключить Израиль из числа участников «Евровидения»

Демонстрация в поддержку Палестины прошла перед концертным залом «Ахой» в Роттердаме, являющимся местом проведения конкурса «Евровидение». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что около 100 участников данной акции призвали исключить Израиль или не аплодировать израильской исполнительнице во время выступления в полуфинале.

«Мы считаем, что нельзя давать такую большую площадку для выступлений оккупанту.<…> А тем более в такой стране как Нидерланды, которая заботится о соблюдении прав человека и является участником многих международных соглашений», — отметил один из организаторов акции, проживающий в Роттердаме палестинец по имени Ибрагим.

Кроме того, он обратил внимание на то, что израильская исполнительница Алене Эден исполняет песню «Освободи меня» (Set me free), «в то время как палестинцы живут под оккупацией». Первоначально она должна была представлять Израиль в с песней «Любимое сердце» (Feker Libi) в первом полуфинале конкурса в 2020 году. Певица родилась в Иерусалиме, в семье эфиопских евреев.

Международный конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В 2020 году «Евровидение» было отменено из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Москва призвала прекратить удары по израильской и палестинской территориям.