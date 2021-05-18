Стали известны подробности смерти писательницы Екатерины Вильмонт

Стали известны подробности смерти писательницы, автора детективов Екатерины Вильмонт, пишет mk.ru.

75-летняя Вильмонт почувствовала себя плохо утром 16 мая. У нее началась рвота, она жаловалась на слабость и пониженное давление.

Писательницу, страдавшую анемией, в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу им. Давыдовского. В ночь на 17 мая она скончалась.

Екатерина Вильмонт родилась в Москве в 1946 году в семье известных переводчиков Николая Вильмонта и Наталии Ман. Писателем она стала в 50 лет. В 1995 году появилось ее первое произведение — «Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры». Она получила популярность благодаря детским детективам. По данным АСТ, на счету Вильмонт более 40 детских детективных повестей. Также по мотивам ее книги «Три полуграции» в 2006 году был снят фильм с одноименным названием.

О смерти Екатерины Вильмонт стало известно 17 мая.