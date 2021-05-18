Врачи опасаются за состояние госпитализированного солиста Мариинки Залеева

Врачи не видят улучшений в состоянии госпитализированного с черепно-мозговой травмой солиста Мариинского балета Давида Залеева, пишет «Фонтанка».

18 мая Залеев не пришел в себя, он находится в коме, и его состояние внушает врачам серьезные опасения. Оптимистичных прогнозов они пока не делают.

Известно, что артисту сделали трепанацию, удалив из черепа гематому, и сейчас он находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Давида Залеева госпитализировали в ночь на 13 мая в Санкт-Петербурге. 31-летнего артиста поместили в реанимацию, его личность удалось установить позже с помощью родных.

17 мая в пресс-службе театра подтвердили, что Залеев находится в больнице.

Ранее в сети появилась видеозапись с камер наблюдения, на которой зафиксирован момент падения артиста. Судя по кадрам, Залеев ехал по тротуару на электросамокате и, пытаясь объехать пешеходов, упал вместе со средством передвижения, ударившись головой об асфальт. Также видно, что пострадавший задел одного из прохожих, но тот не пострадал.