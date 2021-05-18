HBO купила права на показ «Маши» с Чиповской

Американская сеть HBO приобрела права на показ фильма «Маша» российского режиссера Анастасии Пальчиковой, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу 1-2-3 Production.

Драму купили для подразделения HBO Central Europe, в пакет которого входят, в частности, каналы HBO, HBO2, HBO3, Cinemax и Cinemax2. Сумма сделки не раскрывается. Фильм выйдет на HBO в октябре 2021 года.

Картина получила приз российского кинофестиваля «Кинотавр 2020» за лучший дебют. Сюжет фильма разворачивается вокруг девочки-подростка Маши, взросление которой пришлось на 90-е годы. Маша поет джаз спортсменам, контролирующим ее город, и мечтает стать певицей. Случается трагедия, с которой придется разбираться уже повзрослевшей Маше. Главную героиню сыграли Полина Гухман и Анна Чиповская.

Фильм стал дебютной работой Пальчиковой, она же написала сценарий проекта. Оператор Глеб Филатов ранее получил награду на «Кинотавре 2019» за работу над фильмом «Бык». Продюсерами выступили Валерий Федорович, Евгений Никишов и Рубен Дишдишян.

В России премьера «Маши» онлайн состоялась в апреле.