Скончался певец Франко Баттиато

Итальянский композитор, певец, музыкант и режиссер Франко Баттиато скончался на 77-м году жизни, сообщает La Repubblica со ссылкой на семью покойного.

Известно, что Баттиато умер у себя дома на Сицилии. Некоторое время назад композитор перенес перелом бедра и таза и с тех пор появлялся в социальных сетях, но не на публике.

Семья Баттиато предупредила, что похороны будут проводиться в закрытом формате, и поблагодарила поклонников композитора за соболезнования.

Музыкальная карьера Баттиато началась в 1971 году. В 1984 году он вместе с певицей Аличе представлял Италию на международном конкурсе «Евровидение», артисты заняли пятое место. Снял три фильма, занимался живописью, помогал молодым музыкантам.