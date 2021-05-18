Ларс фон Триер начал съемки третьего сезона «Королевства»

Датский режиссер Ларс фон Триер начал съемки третьего сезона сериала «Королевство», передает The Hollywood Reporter.

К своим ролям вернутся Гита Нербю, Петер Мюгинд, Серен Пильмарк. К актерскому составу присоединятся Николас Бро, сыгравший у Ларса фон Триера в «Нимфоманке», и Бодиль Йергенсен, которая также снималась у режиссера в картине «Идиоты».

Ранее персонаж Гиты Нербю управляла клиникой, теперь она станет одной из пациенток.

Первый сезон сериала «Королевство» о больнице, в которой происходят мистические события, вышел в 1994 году. Премьера второго состоялась в 1997 году.

Как сообщалось в декабре 2020 года, третий сезон «Королевства» должен выйти в 2022 году, в нем запланировано пять эпизодов.

Последний фильм фон Триера, «Дом, который построил Джек», вышел в 2018 году.