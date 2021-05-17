Солист Мариинского театра впал в кому после падения с электросамоката

Артист Мариинского театра Давид Залеев был госпитализирован в Мариинскую больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, которую он получил после падения с электросамоката. Об этом сообщает Пятый канал.

В Сети появилась видеозапись с камер наблюдения, на которой зафиксирован момент падения артиста. Судя по кадрам, Залеев ехал по тротуару, и, пытаясь объехать пешеходов, упал вместе с самокатом, ударившись головой об асфальт. Также видно, что пострадавший задел одного из прохожих, но тот не пострадал.

Как пишет СМИ, 31-летний танцор получил серьезную травму головы и был прооперирован.

В данный момент Залеев находится в состоянии медикаментозной комы под аппаратом искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как тяжелое. Уточняется, что хирурги провели артисту трепанацию черепа и удалили гематому.

Госпитализацию танцора также подтвердили в Мариинском театре.