Президент России Владимир Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив, передает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Фонд был создан с формулировкой «в целях поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий». «Установить, что учредителем Фонда является Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества», — отмечается в документе.

Президент России Владимир Путин заявил о создании президентского фонда культурных инициатив во время послания Федеральному собранию.

По словам главы государства, в 2021 году на деятельность Фонда будет потрачено 3,5 млрд руб. «Создадим президентский Фонд культурных инициатив. Более 1,5 тыс. креативных команд поддержим за счет грантов», — уточнил Путин. Тогда же президент предложил направить 24 млрд руб. на обновление домов культур, библиотек и музеев в малых городах и сельской местности.