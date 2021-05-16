Конкурс «Евровидение-2021» стартовал в Роттердаме

Песенный конкурс «Евровидение-2021» стартовал в нидерландском Роттердаме, трансляция велась на YouTube-канале мероприятия.

«К сожалению, представители не всех стран могут присутствовать [на церемонии], но большинство из них находятся здесь», — заявил один из ведущих трансляции.

Певица Манижа, которая будет представлять Россию на «Евровидении» в этом году, появилась на бирюзовой ковровой дорожке вместе с бэк-вокалистами. Она также поделилась историей своей песни Russian Woman.

«Трудные времена в жизни вдохновили меня написать эту песню. И сейчас я понимаю, как это помогает мне стоять на этой сцене, на сцене «Евровидения», с этим посланием», — поделилась исполнительница.

Ранее участники «Евровидения-2021» из Хорватии и Австралии поддержали Манижу.

Конкурс «Евровидение» пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Конкурс состоится в офлайн-формате, однако из-за пандемии новой коронавирусной инфекции составы делегаций, а также количество журналистов, освещающих мероприятие, будут сокращены.