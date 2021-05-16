Счета режиссера «Вратаря Галактики» заблокировали за долги

Счета режиссера фильма «Вратарь Галактики» Джаника Файзиева заблокировали за неуплату налогов, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, Фонд кино выделил на создание картины 600 млн руб. Однако после провального проката создателю киноленты пришел счет на 191 млн руб. Отмечается, что Файзиев обещал вернуть указанную сумму после выхода фильма, но таких денег у него не оказалось.

Также сообщается, что режиссер перестал платить налоги, за что ему заблокировали счет в банке.

Ранее сообщалось, что Фонд кино подал в Арбитражный суд Москвы иск с требованием взыскать более 191 млн руб. с киностудии «Бонанза» и режиссера Джахонгира Файзиева. Основания исковых требований были неизвестны.

В 2018 году Фонд кино принял решение оказать финансовую поддержку проекту студии Файзиева – фантастическому блокбастеру «Вратарь галактики», поддержка была оказана на условиях стопроцентной возвратности средств, а в 2019 году – на безвозвратной основе.