Участники «Евровидения» оценили российскую песню

Участники «Евровидения-2021» из Хорватии и Австралии поддержали певицу Манижу Сангин (Manizha), которая выступит от России на конкурсе с песней Russian Woman. Об этом они сказали в интервью на YouTube-канале международного вокального конкурса.

Как передает РИА «Новости», хорватская певица Альбина заявила о готовности отдать максимальное количество баллов (12) за российскую артистку.

Исполнительница отметила, что ей нравится Манижа. «Она очень энергичная, самостоятельная, очень искренняя. У ее песни отличный посыл — это очень важно в этом контексте: «Каждая русская женщина должна знать, ты достаточно сильна, чтобы сломать стену», — сказала Альбина.

Австралийская исполнительница Монтень, в свою очередь, заявила, что Манижа является для нее фаворитом на «Евровидении». Артистка призналась, что она бы также отдала ей 12 баллов.

«В этом году я отдам свой голос за Манижу из России. Я восхищаюсь ею. Она великолепна», — заявила Монтень.

Ранее Манижа объяснила, в чем особенность ее песни Russian Woman.

Песенный конкурс «Евровидение» пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Из-за пандемии коронавируса конкурс состоится в офлайн-формате, а составы делегаций, а также количество журналистов, освещающих мероприятие, сократят.