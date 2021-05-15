Лидер группы «Нервы» устроил драку в баре в Москве

Фронтмен украинской рок-группы «Нервы» Евгений Мильковский стал участником драки в баре, расположенном в центре Москвы, сообщает телеканал «360».

Драка произошла на крыльце одного из заведений на Новослободской улице, между музыкантом и мужчиной в черном костюме возник конфликт, который перерос в потасовку.

Директор группы Дарья Мишина заявила, что с Мильковским все в порядке, однако она не в курсе произошедшего.

Группа «Нервы» существует с 2010 года, дискография музыкального коллектива насчитывает семь студийных альбомов.

Ранее во время съемки нового клипа американского рэпера Blueface произошла драка с участием десяти стриптизерш. По мнению рэп-исполнителя, драка между девушками произошла не из-за него, а из-за алкоголя. В сети рэпера раскритиковали за нарушение мер самоизоляции.