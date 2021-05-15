Воля предложил замену Маниже на «Евровидении»

Резидент Comedy Club Павел Воля предложил отправить на «Евровидение» вместо Манижи Надежу Кадышеву.

«Я наткнулся на новость, что песня Манижи не понравилась Матвиенко. Подумал, что он опытный продюсер и к его мнению надо прислушаться. Рыжий же из «Иванушек» как-то нашептал на квартиру в Москве. А потом понял, что речь идет о спикере Совета Федерации Валентине Матвиенко. Подумал, что оказывается они там Манижу слушают. Они разнесли в пух и прах ее песню. Там якобы нет смысла», — сказал он в ходе своего выступления, передает teleprogramma.pro.

По мнению комика, на конкурс нужно отправить Надежду Кадышеву.

«Она готова для «Евровидения». Вот тут образ русской женщины. Ей 60 лет. Все же женщины за 60 в России так выглядят. Когда изба горит, такая вот баба вылетает. Именно такие женщины идут из магазина по вечерам с пакетами», — отметил Воля.

Певица Манижа выступает на «Евровидении» с песней Russian Woman. Ранее певицу уже критиковали за выбор песни для конкурса.