Ушел из жизни заслуженный артист России Марк Бек

Ушел из жизни заслуженный артист России, пианист-виртуоз Марк Бек. Об этом сообщает Санкт-Петербургский драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской, где музыкант работал заведующим музыкальной частью.

Пианист умер в возрасте 79 лет.

В театре Комиссаржевской он работал с 2019 года, где участвовал в таких спектаклях как «В осколках собственного счастья», «Если бы знать…», «Я вернулся в мой город…». Бек — дипломант IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады (1970), Всероссийского конкурса артистов эстрады (1971), а также Всесоюзного фестиваля молодежи и студентов (1973). С 1965 по 1985 год музыкант вместе с матерью Галиной Сорочан и отцом Александром Исаковым представляли эстрадные программы в рамках семейного трио. Его родители также были заслуженными артистами России.

О дате и месте прощания с Беком станет известно позже.