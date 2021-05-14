Ведущий Владимир Молчанов госпитализирован в Москве

Теле- и радиоведущий Владимир Молчанов госпитализирован в одну из московских больниц, передает РЕН ТВ.

Госпитализация связана с серьезной болезнью 70-летнего журналиста. Сейчас он готовится к операции.

О характере болезни Молчанова не сообщается.

В 2020 году в беседе с mk.ru Молчанов рассказывал, что уже три года ничего не снимал и не участвовал в съемках, предпочитая отдых на даче. «Разве что кто-то из друзей попросит. Например, Юрий Рост или Максим Галкин: он же у меня в эфире дебютировал, когда ему еще и двадцати не было. А от всяких ток-шоу категорически отказываюсь. Есть одна программа, от участия в которой отказался — я веду счет — сорок восемь раз», — делился он в юбилейном интервью.

Советский и российский диктор, журналист Владимир Молчанов был автором и ведущим программы «До и после полуночи» на советском телевидении. Неоднократный лауреат премии «ТЭФИ».