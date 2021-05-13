Работа Бэнкси ушла с молотка за криптовалюту втрое дороже ожидаемого

Работа уличного художника Бэнкси «Любовь в воздухе» продана на торгах Sotheby's за $12,9 млн, сообщает РИА «Новости».

Этот результат почти в 3 раза больше ожидаемого. Кроме того, впервые в истории аукциона в рамках партнерства между Sotheby's и Coinbase Commerce к оплате принималась криптовалюта (биткоины и Ethereum), и картина стала первым произведением искусства, которую продали за криптовалюту в аукционном доме.

Всего на картину претендовали 4 покупателя, торги продлились 14 минут.

Картину размером 90 на 90 см Бэнкси создал в 2005 году. Она нарисована масляной и аэрозольной красками. На рисунке изображен черно-белый молодой человек в маске и перевернутой бейсболке, который кидает в воздух букет ярких цветов вместо «коктейля Молотова».

Ранее Sotheby's подчеркивал, что оплата криптовалютой не является обязательным условием для покупки картины, покупатель мог выбрать способ оплаты самостоятельно.