Фильм «Сахаров. Две жизни» получил дату премьеры

Документально-игровой фильм »Сахаров. Две жизни» о создателе водородной бомбы, академике и правозащитнике Андрее Сахарове получил дату премьеры, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра KION.

Премьера состоится 21 мая — к 100-летию со дня рождения Сахарова.

Фильм «Сахаров. Две жизни» его создатели Иван Проскуряков и Роман Супер считают одним из первых полномасштабных документально-игровых исследований жизни и деятельности ученого и правозащитника. Однозначных суждений в этом проекте нет, создатели лишь рассказывают о двух ипостасях одного человека, оставляя пространство для вердикта зрителю», — говорится в сообщении.

Главные роли в картине исполнили Алексей Усольцев и Чулпан Хаматова.

В основу сюжета легли реальные события из жизни Сахарова, речь академика строится на цитатах из фото- и видеоархива и воспоминаниях самого ученого. Кроме того, в фильме используются рассекреченные архивные съемки КГБ.

Съемки документального фильма «Сахаров. Две жизни» стартовали в Москве в феврале 2021 года.