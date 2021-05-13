Из расписаний российских кинотеатров исчезают фильмы Universal

Российские киносети «Синема парк», «Формула кино», «Каро» и «Киномакс» убирают из расписания картины американских студий Universal и Warner Bros. после двух недель проката, пишет издание «Коммерсантъ».

Причина в том, что дистрибутор картин Universal Pictures International выставил кинотеатрам новые условия разделения выручки.

Ранее после двух уикендов доля дистрибутора в кассовых сборах уменьшалась с 50% до 40–45%. Теперь UPI хочет забирать половину выручки и после третьего уикенда. Если договоренность не будет достигнута, прокат девятой части «Форсажа», премьера которой состоится 19 мая, может ограничиться двумя неделями.

«Синема парк», «Формула кино», «Каро» и «Киномакс» уже убрали из расписаний после 14 дней российского проката фантастический боевик Адама Вингарда «Годзилла против Конга» и экранизацию видеоигры-файтинга «Мортал Комбат».

Всего в 2021 году у UPI вышло шесть фильмов, включая пять картин Warner Bros.