Умерла педагог российских телеведущих Светлана Макарова

Профессор кафедры риторики и дикторского мастерства, автор уникальной методики преподавания техники речи для работников телевидения Светлана Макарова скончалась в возрасте 82 лет, сообщается на сайте телепрограммы «Вести».

Заслуженный работник культуры и сотрудница телеканала «Культура» была автором уникальной методики преподавания техники речи.

В числе ее учеников были известные российские телеведущие.«Она была очень привлекательным человеком. И ее работа заключалась в том, чтобы делать нас всех привлекательными. Она такой гример, они гримировала нашу речь так, чтобы эту речь было приятно слышать и хорошо понимать», – говорит о педагоге телеведущий Владислав Флярковский.

Светлана Макарова окончила ГИТИС, получила первые роли в кино: в фильме «Письма к живым» сыграла Веронику Корчевскую. С 1965 по 1973 год Макарова работала в Театре имени Маяковского. После этого Макарова почти 50 лет проработала в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.