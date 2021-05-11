Михаила Багдасарова похоронили в Москве

Народного артиста России Михаила Багдасарова похоронили на Троекуровском кладбище, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка.

Дрессировщик умер 3 мая в возрасте 75 лет жизни от бронхита, осложненного бактериальной инфекцией. «Только что похоронили», — уточнили в Росгосцирке.

Церемония прощания с дрессировщиком состоялась в Цирке на Цветном бульваре. На гражданской панихиде присутствовали глава Росгосцирка Сергей Беляков, директор большого Московского цирка Эдгард Запашный, народный артист России Николай Павленко, руководитель Союза цирковых деятелей Евгений Биляуэр, дрессировщики Андрей Корнилов, Виктор Тихонов, цирковой продюсер Гия Эрадзе, поп-исполнитель Стас Костюшкин с супругой и другие.

О смерти дрессировщика стало известно 4 мая.

Михаил Багдасаров стал известен в 1979 году благодаря аттракциону «Давид Сасунский»: под музыку из балета Арама Хачатуряна «Спартак» он выводил на манеж львов, тигров, пантер, ягуаров, леопардов и пум.