Уволенную из «Мандалорца» Джину Карано хотят номинировать на «Эмми»

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Кадр из сериала «Мандалорец» Кадр из сериала «Мандалорец»
Кадр из сериала «Мандалорец»
Disney

Студия Disney предложила организаторам телевизионной премии «Эмми» рассмотреть Джину Карано в качестве претендентки на номинацию «Лучшая актриса второго плана», пишет ComicBook.

Карано, с которой студия расторгла отношения, выдвинута на соискание номинации за роль Кары Дюн в «Мандалорце».

Претендентами на номинацию стали и другие актеры и актрисы «Мандалорца». Примут ли организаторы во внимание предложение Disney, пока неизвестно.

Церемония вручения премии «Эмми» должна пройти 20 сентября.

Ранее Джина Карано заявила о начале работы над новым фильмом после того, как руководство Disney расторгло с ней контракт на съемку в сериале «Мандалорец» из-за сравнений США с нацистской Германией. Сериал будет создан совместно с изданием The Daily Wire. В новом интервью Карано также сравнила руководство Disney и Lucasfilm с боксером, который во время поединка старается бить соперника только в голову.