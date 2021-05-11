Ди Каприо опубликовал первый кадр из нового фильма Скорсезе

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Кадр из фильма «Убийцы цветочной луны» (2021) Кадр из фильма «Убийцы цветочной луны» (2021)
Кадр из фильма «Убийцы цветочной луны» (2021)
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Актер Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram кадр из нового фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны».

В картине Скорсезе артист сыграл главную роль. В кадре он сидит за столом с актрисой Лили Глэдстоун.

Съемки фильма «Убийцы цветочной луны» начались в апреле 2021 года. Дата премьеры пока неизвестна — картина должна была выйти в 2021 году, но производство было сдвинуто из-за пандемии коронавируса.

Сюжет «Убийц цветочной луны» разворачивается в 1920-е годы в Оклахоме. Главный герой в исполнении Ди Каприо должен помочь местным индейцам, оказавшихся в опасности из-за найденной ими нефти.

Ранее Леонардо Ди Каприо был назван в качестве исполнителя главной роли в американском ремейке оскароносного датского фильма «Еще по одной». Фильм Томаса Винтерберга на минувшей церемонии вручения премии «Оскар» получил награду как лучший фильм на иностранном языке. Главную роль в картине, посвященной четырем друзьям, переживающим кризис среднего возраста, сыграл Мадс Миккельсен.