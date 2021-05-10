Сет Роген отказался работать с Джеймсом Франко после обвинений в домогательствах

Американский и канадский актер, сценарист Сет Роген заявил, что не планирует снова работать с Джеймсом Франко после того, как последнего обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом он сказал в беседе с газетой The Sunday Times.

Он признался, что «презирает» домогательства и жестокое обращение. По словам Рогена, он «никогда не стал бы покрывать или скрывать действия кого‑то, кто это делает, или сознательно ставить кого‑либо в ситуацию, когда бы он находился рядом с кем‑то подобным», — заявил Роген.

Как известно, оба актера вместе работали над такими фильмами, как «Ананасовый экспресс: Сижу, курю», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» и «Горе-творец».

Ранее студентки актерской школы Джеймса Франко обвинили его в сексуальных домогательствах.