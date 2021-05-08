Стали известны детали смерти актера Владимира Качана

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Художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз рассказал «Пятому каналу» о последних днях жизни народного артиста России Владимира Качана.

По его словам, за неделю до смерти актера поместили в больницу в Коммунарке. Его состояние не удавалось стабилизировать, последние два дня он провел в реанимации в коме.

Худрук отметил, что у артиста были сопутствующие заболевания, в том числе наблюдались проблемы с сердцем.

Райхельгауз вспомнил, что за десять дней до смерти Качана они шутили на тему жизни и смерти.

«Он играл Льва Толстова в спектакле «На трубе». Я зачем-то стал шутить, говорю: «Володь, я тебя прошу, у меня на похоронах спой ‚О не лети так, жизнь!» А он сказал, что это невозможно: «Давай я спою ‚Кавалергарды, век недолог?». Мы с ним все выясняли, и вот… Дошутились», — заключил руководитель театра.

Ранее стало известно, что актер умер на 74-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.