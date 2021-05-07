Источник назвал дату и место похорон артиста цирка Михаила Багдасарова
Катерина Медведева
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Народного артиста России дрессировщика Михаила Багдасарова похоронят похоронят на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере культуры, близкий к семье артиста.
По словам собеседника агентства, Багдасаров будет похоронен на на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища.
«Похороны планируются на вторник, 11 мая», — добавил он.
О смерти дрессировщика стало известно 4 мая. Артист умер в возрасте 75 лет после заражения коронавирусом.
Михаил Багдасаров стал известен в 1979 году благодаря аттракциону «Давид Сасунский»: под музыку из балета Арама Хачатуряна «Спартак» он выводил на манеж львов, тигров, пантер, ягуаров, леопардов и пум.
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