Тело девушки-блогера обнаружили в лесу под Екатеринбургом

Тело Instagram-блогера Кристины Журавлевой было найдено в лесу под Екатеринбургом. Об этом сообщает портал E1.RU, ссылаясь на источник в следственных органах.

Как рассказал собеседника издания, 28-летнюю девушку нашли в середине апреля. По его словам, экспертиза уже была проведена, но пока неизвестно, имело место самоубийство, или же убийство.

Журавлева вела блог, посвященный стилю и красоте. У нее есть 57 тысяч подписчиков. Последний пост в блоге Журавлевой датируется 3 апреля. Некоторое время назад она внезапно перестала его вести. После этого друзья и читатели начали беспокоиться.

Подруга семьи Журавлевой в беседе с изданием UralWeb рассказала, что она не понимает, почему тело искали так долго. Она назвала эту ситуацию «очень странной». Буквально за 2 дня до исчезновения Кристины в новостных пабликах появилась информация о другой девушке, которую убили в лесу», — сказала приятельница погибшей.

Накануне стало известно, что в Абхазии скончался российский блогер Виталий Выграновский после 40-дневного голодания.