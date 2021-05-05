Представитель Басты оценил сообщения об угрозах на Украине

Представитель рэп-исполнителя Василия Вакуленко, известного как Баста, заявил, что музыкант пребывает в Киеве по личным делам, с ним все в порядке. Об этом пишет РБК.

«Василий находится в Киеве с частным визитом, легально, в соответствии с действующими правилами пребывания в стране. Василий благодарит всех за волнение и беспокойство, с ним все в порядке», — сказал представитель.

Ранее украинский националист Сергей Стерненко сообщил, что в Киев приехал российский музыкант и продюсер Василия Вакуленко, известный как Баста.

До этого группа националистов во Львове избила уличных музыкантов за исполнение песни на русском языке. На молодых людей, которые пели на русском языке, напала «языковая активистка», но, не добившись в словесной перепалке своего, ретировалась.