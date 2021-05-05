Нейросети создали фотопортрет Ивана Грозного

Специалист по нейросетям, блогер Денис Ширяев в своем Telegram-канале выложил созданный нейросетями фотопортрет первого русского царя из династии Рюриковичей, Ивана IV Грозного.

Создатель портрета утверждает, что получившийся облик только приблизительно отображает внешность царя.

«Важно сказать, что метод совсем не означает, что Иван Грозный так выглядел, метод не исторически аккуратный — это просто догадка нейронок. Я попробовал прогнать разные ракурсы этого бюста и почти всегда получалось примерно одно лицо человека в возрасте, что довольно хороший знак, но тем не менее — это просто близкая к бюсту генерация возможного лица», — пояснил Ширяев.

За основу фотопортрета он взял бюст, выполненный советским скульптором-антропологом Михаилом Герасимовым, который разработал свою методику восстановления внешнего облика человека. Михаил Михайлович воссоздавал внешний облик исторических личностей на основе их останков, найденных в ходе археологических экспедиций. Его работе принадлежат бюсты, например, Андрея Боголюбского, Тамерлана, Ярослава Мудрого, Федора Ушакова.

Облик Ивана Грозного Денис Ширяев дополнил Шапкой Мономаха, дорисовав ее в Adobe Photoshop.

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