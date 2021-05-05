Netflix купил фильм «Майор Гром: Чумной доктор»

Netflix приобрела российский фильм «Майор Гром: Чумной доктор» для показа в других странах, сообщает издание «Подъем» со ссылкой на режиссера картины Олега Трофима.

«Меня радует, что мы выходим за пределы России и наш фильм будет доступен по всему миру, будет подготовлен дубляж. Я буду в этом участвовать, чтобы сохранить аутентичность звучания. Этот фильм увидит не только русскоязычный зритель — это приятно, этого не ожидал, это очень радует», — рассказал Трофим.

Режиссер также заявил, что не знает конкретной суммы, которую Netflix заплатил за фильм.

«Я не знаю сумму сделки, но, глядя в глаза моих продюсеров, — они так искрились — там что-то очень хорошее. Мне все самое главное уже перепало: я снял прекрасную картину с отличной командой», — пояснил Трофим.

Пока что Netflix предоставляет доступ к фильму «Майор Гром: Чумной доктор» только в России, вскоре должен выйти вариант фильма с дубляжем и субтитрами.

Ранее «Серебряные коньки» стали первой российской полнометражкой Netflix Original.