Ксению Милас спросили об инциденте с поножовщиной

Звезда шоу «Пацанки» и ведущая «Ревизорро» Ксения Милас впервые после публикаций о ее возможном участии в поножовщине опубликовала в закрытом Instagram пост, пишут «Известия».

Милас опубликовала фото с отдыха. Одна из подписчиц, которая спросила, что произошло в квартире ее знакомой диджея Яны Бородиной, где была ранена другая их знакомая Марина Ефименко. «Ваша правда сильно отличается от моей», — ответила Ксения. Другому комментатору телеведущая рассказала, что у нее все в порядке.

Ранее СМИ сообщили про поножовщину 2 мая, в которой якобы Милас ранила Марию Ефименко. Конфликт, как утверждалось, произошел в ночь на 1 мая на вечеринке.

В дальнейшем гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия объявил об отстранении Милас от эфиров из-за поножовщины. Позже полиция Москвы завела уголовное дело по факту инцидента, участницей которого предположительно могла быть ведущая реалити-шоу «Пацанки».