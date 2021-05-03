Бритни Спирс могли лишить самостоятельности из-за деменции

Певицу Бритни Спирс могли лишить права самостоятельно распоряжаться своей жизнью из-за деменции (приобретенного слабоумия).

Об этом журналист Мобин Ажар рассказал в новой передаче «Би-би-си» «Битва за Бритни». Поклонники утверждают, что 39-летней Бритни Спирс, уже 13 лет находящейся под опекой отца, приписали деменцию. «Ее лечат от деменции. Но ни один пациент со слабоумием не ездит на мировые туры, не делает шоу в Вегасе, не танцует на сцене», — говорит в фильме фанатка Спирс Хейли, указывая на появившиеся онлайн документы, якобы подписанные отцом певицы.

В них указано, что слабоумие могло быть причиной установления опеки над артисткой. «Есть предположение, что деменции у нее нет, но опекуны заявили о ее наличии, потому что хотят продлить опекунство», — предположил журналист.

Джейми Спирс в 2008 году получил право заниматься финансами дочери и ограничивать ее круг общения. Суд вынес такое решение из-за состояния психического здоровья артистки.

В августе 2020 Спирс требовала отстранить отца от управления ее делами и заменить опекуна, передав контроль над ее личной жизнью временному опекуну — менеджеру Джоди Монтгомери. Ее карьеру она просила доверить финансовой компании Bessemer Trust. Компания была назначена соопекуном, но Джейми Спирсу не стали запрещать «следить» за дочерью.

Ранее сообщалось, что 23 июня Бритни Спирс впервые лично даст показания в суде Лос-Анджелеса по делу об опекунстве над ней.