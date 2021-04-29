В США актер «продавал» права на фильмы Netflix и HBO и обманул инвесторов на $690 млн

ФБР совместно с министерством юстиции США арестовали актера Закари Хорвица, ему были предъявлены обвинения в мошенничестве и присвоении средств инвестиционных фондов на $690 млн. Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

По данным стороны обвинения, голливудский актер создал финансовую пирамиду — компанию 1inMM. Хорвиц привлекал инвесторов, утверждая, что заключил соглашения с Netflix и HBO и владеет правами на библиотеку фильмов, заинтересовавшую стриминговые сервисы.

Согласно заявлению Минюста, соглашения с Netflix и HBO были подделаны, на самом деле компании актера никогда не принадлежали права на какие-либо фильмы.

Отмечается, что полученные деньги он тратил на выплаты более ранним инвесторам, а также на себя, в том числе купил себе дом за $6 млн.

Данная схема работала с 2015 года, а уже с 2018 года инвесторы выплатили его компании около $227 млн. Жертвы мошенника начали беспокоиться, только когда компания Хорвица объявила дефолт по облигациям.

Кроме того, представители Netflix и HBO подчеркнули, что они никогда не заключали контрактов ни с Хорвицом, ни с его компанией.

На сегодняшний день известно, что суд по данному делу начнется в середине мая, актеру назначен залог — $1 млн.

Ранее актрису Эмбер Херд заподозрили в инсценировке снимка, на котором она якобы запечатлена на одной из акций протеста Black Lives Matter.

Закари Хорвиц — голливудский актер, который играл роли второго плана в фильмах «Хребет дьявола», «Вторженцы», «Разлом времени», «Ярость».