Раскрыты новые эпизоды в деле арестованного за педофилию писателя

Раскрыты новые эпизоды в деле о растлении несовершеннолетней девочки автором эротических романов, сообщает Telegram-канал 112.

Писателя Дмитрия Стародубцева обвиняют в изнасиловании 11-летеней девочки в сауне в 2007 году. Кроме того эпизода, раскрылось больше 9 новых эпизодов с насильственными действиями сексуального характера со стороны обвиняемого. Раньше было известно только о трех подобных случаях. Утверждается, что в совращении участвовал сообщник, чья личность установлена.

По данным СМИ, двое мужчин заводили отношения с матерями-одиночками, чтобы совращать их дочерей.

В октябре 2020 года сообщалось, что писатель и журналист Дмитрий Стародубцев арестован по обвинению в растлении несовершеннолетней. 56-летний мужчина заключен под стражу на два месяца для выяснения обстоятельств. Во время заседания суда Стародубцев отрицал свою вину и назвал обвинения со стороны выросшей истицы клеветой.

Стародубцев стал известен в марте 2009 года, когда его роман «Сильвин из Сильфона» попал в лонг-лист литературной премии «Национальный бестселлер». За свою карьеру автор написал восемь книг, включая эротическую новеллу «В поисках оргазма».