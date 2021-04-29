Пионеры противостоят злу в новом трейлере «Пищеблока»

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Свистуха, старшая пионервожатая, делает выговор строптивой вожатой Веронике. Веронике тесно в... Свистуха, старшая пионервожатая, делает выговор строптивой вожатой Веронике. Веронике тесно в...
Свистуха, старшая пионервожатая, делает выговор строптивой вожатой Веронике. Веронике тесно в...
Кинопоиск

Стриминговый сервис «КиноПоиск HD» опубликовал новый трейлер сериала «Пищеблок» о противостоянии пионеров и загадочного зла в детском лагере.

Сюжет сериала Святослава Подгаевского разворачивается в 1980 году, когда в СССР проходит Олимпиада. Дети начинают исчезать по ночам, а потом возвращаются другими. Руководство лагеря не обращает внимания на происходящее, и разбираться в тайнах и страшных инцидентах лагеря «Буревестник» придется пионеру Валерке и вожатому Игорю.

В сериале снялись Петр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Илья Коробко, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев, Николай Фоменко, Роза Хайруллина, Никита Кологривый, Сергей Гилев и др.

Известно, что образ одного из ключевых персонажей заключительной серии был разработан совместно с американской студией визуальных эффектов Aaron Sims Creative — авторами персонажей фильмов «Оно», «Люди в черном», «Планета обезьян», «Халк» и др.

Премьера первых двух эпизодов сериала по одноименному роману Алексея Иванова состоится 19 мая на «КиноПоиск HD».