В библиотеке объяснили ролик о драке читателей в стиле Mortal Kombat

В Российской национальной библиотеке объяснили, почему сняли свой видеоролик о читателях, вступивших в схватку за место в стиле Mortal Kombat. Заместитель руководителя пресс-службы Российской национальной библиотеки Андрей Тарасов рассказал «Газете.Ru», что такая идея появилась, потому что сотрудники РНБ уже некоторое время ведут аккаунт библиотеки в Tik-Tok. Конфликт между посетителями решили обыграть в шуточном ключе.

«Мы так на это отреагировали, потому что сам этот случай трагичен и комичен одновременно — подраться в библиотеке за место. Без слез об этом не расскажешь. Учитывая, что стороны нашли общий язык, поняли, что оба были неправы, мы решили рассказать в подробностях. Мы, конечно, не имеем права показать видеозапись того, что происходило, но мы решили обыграть, чтобы даже не было намека на то, кто эти люди и каков их возраст. Они все интеллигентные, образованные люди, но вот каждый искал именно это место, нашел его и не хотел расставаться. Там даже не совсем драка была, а потасовка, борьба некая, толкотня. Мы решили обыграть в шуточном ключе, обойти ее не могли, у нас есть Tik-Tok для работы с молодежью», — отметил заместитель руководителя пресс-службы РНБ.

Потасовка между читателями произошла в Ленинском читальном зале библиотеки. Сотрудники РНБ изобразили соперников как героев игры Mortal Kombat — СабЗиро и Скорпиона.