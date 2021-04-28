Врачи сообщили о состоянии госпитализированной Светличной

Актриса Светлана Светличная находится в московской больнице имени Юдина в отделении неврологии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение врачей.

Утверждается, что состояние заслуженной артистки РСФСР, госпитализированной 22 апреля, оценивается как средней степени тяжести.

Сын артистки Алексей Ивашов заявлял, что 27 апреля актриса может быть выписана.

Ранее невестка Светланы Светличной опровергла информацию о том, что актриса была госпитализирована с инсультом.

Сама артистка на связь не выходит. Она считает, что ухудшение здоровья произошло после травмы головы, полученной в 2020 году, когда во время съемок оператор уронил на нее осветительный прибор. После этого ей также пришлось лечиться.

15 мая Светличная отметит 81-летие. Актриса известна по работам в фильмах «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Тридцать три», «Место встречи изменить нельзя» и др.