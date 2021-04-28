Умер работавший с Мадонной и Синатрой звукорежиссер Эл Шмитт

Умер американский звукорежиссер Эл Шмитт, передает The Hollywood Reporter.

91-летний продюсер скончался 26 апреля. Пока причина его смерти неизвестна. «Мир потерял любимого и уважаемого, экстраординарного человека, который вел экстраординарную жизнь. Самый успешный и признанный звукорежиссер всех времен, после любого мероприятия он говорил: прошу, будьте добры ко всему живому», — говорится в сообщении семьи покойного.

Эл Шмитт работал на студии Apex Recording Studios, лейблах Atlantic, Radio Recorders, Prestige Records и RCA.

Со звукорежиссером работали Мадонна, Фрэнк Синатра, Барбра Стрейзанд, Боб Дилан, Сэм Кук, Куинси Джонс, Нил Янг, коллективы Jefferson Airplane, Toto, Steely Dan и др.

Эл Шмитт получил рекордное для инженеров звукозаписи количество статуэток «Грэмми» — его награждали премией 23 раза.

У Шмитта остались жена Лиза, пятеро детей, восемь внуков, пятеро правнуков.