«Гражданин Кейн» потерял высший рейтинг на Rotten Tomatoes

Дебютная драма Орсона Уэллса «Гражданин Кейн», снятая в 1941 году, впервые потеряла высший рейтинг на портале Rotten Tomatoes.

Обновление агрегатора профессиональных рецензий на фильмы заметило издание The Hollywood Reporter.

Первый негативный отзыв на картину, вошедший в рейтинг портала, был написан около 80 лет назад автором под псевдонимом Мэй Тайни.

По сюжету «Гражданина Кейна», журналисты расследуют убийство почившего газетного магната Чарльза Кейна и выясняют, кем он являлся. Лента получила «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

В 2020 году Дэвид Финчер представил фильм «Манк» — историю о том, как сценарист Герман Манкевич писал текст «Гражданина Кейна». Главную роль в фильме исполняет Гэри Олдмен, также в картине снялись Аманда Сейфрид, Лили Коллинз и Чарльз Дэнс.