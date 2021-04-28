«Гражданин Кейн» потерял высший рейтинг на Rotten Tomatoes

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Кадр из фильма «Гражданин Кейн» (1941) Кадр из фильма «Гражданин Кейн» (1941)
Кадр из фильма «Гражданин Кейн» (1941)
Mercury Productions

Дебютная драма Орсона Уэллса «Гражданин Кейн», снятая в 1941 году, впервые потеряла высший рейтинг на портале Rotten Tomatoes.

Обновление агрегатора профессиональных рецензий на фильмы заметило издание The Hollywood Reporter.

Первый негативный отзыв на картину, вошедший в рейтинг портала, был написан около 80 лет назад автором под псевдонимом Мэй Тайни.

По сюжету «Гражданина Кейна», журналисты расследуют убийство почившего газетного магната Чарльза Кейна и выясняют, кем он являлся. Лента получила «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

В 2020 году Дэвид Финчер представил фильм «Манк» — историю о том, как сценарист Герман Манкевич писал текст «Гражданина Кейна». Главную роль в фильме исполняет Гэри Олдмен, также в картине снялись Аманда Сейфрид, Лили Коллинз и Чарльз Дэнс.