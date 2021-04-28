Обвиняемая в убийстве рэпера Картрайта вдова признана вменяемой

Обвиняемая в убийстве своего мужа, рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марина Кохал признана вменяемой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката женщины Сергея Лукьянова.

При этом судебная медицинская психолого-психиатрическая экспертиза нашла у Кохал «психические отклонения».

28 апреля Смольнинский районный суд должен провести заседание по продлению меры пресечения находящейся в СИЗО вдовы рэпера.

Следствие пришло к выводу, что Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, «внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу».

В июле 2020 года правоохранители нашли в петербургской квартире расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко, упакованные в пять пакетов. Тогда Кохал заявила, что мужчина скончался от передозировки, а она решила избавиться от тела, чтобы сохранить его репутацию. Кохал позже предъявили обвинение в убийстве. В настоящее время она находится под стражей.

В декабре 2020 года суд в Петербурге продлил арест Марины Кохал.