Грузинского актера Кахи Кавсадзе похоронят в Тбилиси рядом с супругой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу мэрии города.

Отмечается, что Кавсадзе будет похоронен на Сабурталинском кладбище.

Ранее сообщалось, что грузинский актер Кахи Кавсадзе, известный по картинам «Белое солнце пустыни» и «Покаяние», умер в Тбилиси на 86-м году жизни.

Кавсадзе с февраля находился в клинике из-за двусторонней пневмонии. В конце 2020 года он также проходил лечение в Первой университетской клиники от коронавирусной инфекции COVID-19.

Кахи Кавсадзе родился в 1935 году. С 1959 года он выступал в театре Руставели, а в 1981 году был удостоен звания народного артиста Грузинской ССР.