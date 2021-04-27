Жена актера Щербакова поддержала заявившую о домогательствах Проклову

Писательница Татьяна Бронзова, супруга актера Бориса Щербакова, поддержала актрису Елену Проклову после заявления о домогательствах, пишет НТВ.

По словам Бронзовой, она и раньше знала эту историю. «Лена не умеет врать. Она очень искренний человек, поэтому и хорошая актриса. Просто в юности она была очень симпатичная, женственная, эдакая нимфа», — вспоминает жена Щербакова.

Бронзова уверена, что актриса сделала правильно, не назвав имя своего любовника, и отметила, что этот человек якобы был эгоистом и любил окружать себя людьми, зависевшими от него.

Ранее Проклова в эфире программы «Секрет на миллион» рассказала, что в детстве и подростковом возрасте столкнулась с домогательствами взрослых мужчин. В частности, в 15 лет ее начал преследовать известный актер, после сексуальных действий со стороны которого она всю жизнь боится физической близости с мужчинами.

Проклова не стала называть имя артиста, сославшись на то, что у него есть дети, внуки, много учеников и поклонников. Зрители передачи вспомнили, что ранее в интервью Проклова утверждала, что к ней в молодости приставал Олег Табаков.