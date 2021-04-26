«Союз кинематографистов» в Петербурге приостановил работу после «Артдокфеста»

Дзержинский районный суд на 30 суток приостановил деятельность Санкт-Петербургской организации «Союз кинематографистов России», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Это произошло из-за нарушения «коронавирусных» ограничений на фестивале документального кино «Артдокфест».

3 апреля специалисты Роспотребнадзора и правоохранители осмотрели помещения Дома кино, где проходил «Артдокфест», и закрыли киносмот, опечатав помещения. Сотрудники ведомств констатировали несоблюдение социальной дистанции, отсутствие масок у зрителей и антисептиков при входе в кинозалы. Административные протоколы о нарушениях были переданы в суд.

Организаторы планировали проводить показы с 3 по 10 апреля. «Артдокфест» в Москве прошел, но на его организатора, режиссера Виталия Манского, нападали активисты SERB.